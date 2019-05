Cinq indépendantistes catalans libérés pour prêter serment au Parlement espagnol

Emprisonnés depuis un an, Jordi Sanchez et Oriol Junqueras ont quitté la prison de Madrid le temps de prêter serment au Parlement espagnol, le 21 mai. 21, 2019. Bernat Armangue, Reuters

Emprisonnés depuis plus d'un an, Oriol Junqueras, Jordi Sanchez, Jordi Turull, Josep Rull, élus députés, et Raül Romeva, élu sénateur lors des élections générales du 28 avril, ont été autorisés à quitter la prison pour prêter serment mardi.