Élections européennes : à quel âge les Européens partent-ils à la retraite ?

Dans une Europe vieillissante, les réformes des systèmes de pension fleurissent. En général, le temps de travail va en s’allongeant sur le Vieux contient et les Européens partent de plus en plus tard à la retraite. Mais il y a des exceptions. Reportage entre l'Italie et le Danemark d’Anaïs Guérard.