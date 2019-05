BUS DE L'EUROPE

Au Danemark, Sonderborg face à la montée des eaux

France 24

En raison du réchauffement climatique, le Danemark, pays dont le point culminant n'est qu'à 170 m au-dessus du niveau de la mer, se prépare à une montée des eaux. Dans la ville côtière de Sonderborg, on s'adapte à cette réalité et on anticipe.