Face à face

Elections européennes : Emmanuel Macron s'implique-t-il trop?

À quatre jours des élections européennes, Emmanuel Macron s'implique personnellement dans la campagne. Il a accordé une grande interview à la presse régionale et assume son rôle d'acteur plutôt que de spectateur. Le chef de l’État dramatise les enjeux de l'élection, non pas au plan national, mais au plan européen, affirmant que l'Europe est face à un risque existentiel. Roselyne Febvre en parle avec David Revault-d'Allonnes et Bruno Jeudy.