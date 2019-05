Ici l'Europe

Pays-Bas : le gaz naturel, sujet explosif ?

Alors que les Pays-Bas votent ce jeudi pour les Européennes, nous vous emmenons dans le nord du pays, dans la région de Groningue, qui a subi ces dernières années plusieurs séismes. En cause ? L'extraction intensive du plus grand champ de gaz en Europe. Devenu un enjeu de campagne, le gouvernement a annoncé la fermeture du site d'ici 2030. Nous irons aussi au Royaume Uni, qui vote également ce jeudi, dans un pays plus divisé que jamais entre pro et anti-Brexit.