Pays-Bas : les gisements de gaz de Groningue, un cadeau empoisonné

Enfoui sous terre dans la campagne de Groningue se trouve le plus grand gisement de gaz naturel d'Europe. Une richesse pour les Pays-Bas mais un cadeau empoisonné pour les habitants de la région. Reportage.

Dans le nord des Pays-Bas, la région autour de Groningue a subi ces dernières années des tremblements de terre relativement modestes en intensité, mais dévastateurs pour les maisons, dus à l'extraction intensive de gaz dans le plus grand champ d'Europe. La population s'est mobilisée et le sujet est devenu un enjeu de campagne : le gouvernement a annoncé la fermeture du site d'ici 2030 et est prêt à miser sur les énergies renouvelables.

Nombre d’habitants : 16,9 millions*

Nombre de députés à élire : 26 (29 en cas de Brexit)*

Entrée dans l'Union européenne : 1957 (membre fondateur)

Majorité actuelle au gouvernement : une colition regroupant le Parti populaire pour la liberté et la démocratie (VVD), les Démocrates 66 (D66), l'Appel chrétien-démocrate (CDA) et l'Union chrétienne (CU).

Sources : *Eurostat et **Fondation Robert Schuman