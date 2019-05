Élections européennes : les Britanniques ouvrent le bal

Englués dans une crise politique majeure, les Britanniques, sont les premiers à voter jeudi aux élections européennes. Face au désintérêt des conservateurs et du Labour, seul le parti du Brexit de Nigel Farage suscite l’enthousiasme des électeurs.

PUBLICITÉ Lire la suite

Ironie du sort, trois ans après avoir voté à 52 % pour la sortie de l’Union européenne, les Britanniques se rendent en premier aux urnes avec les Pays-Bas, jeudi 23 mai, pour élire 73 eurodéputés au parlement de Strasbourg.

Dans un contexte de crise politique lié à l’incapacité de la Première ministre, Theresa May, à sceller un accord de sortie avec l’Union européenne, les Britanniques vont devoir glisser un bulletin dans les urnes alors même que le retrait du Royaume-Uni est fixé au 31 octobre.

Campagne éclair, service minimum

Autre ironie, - les Britanniques ont décidément beaucoup d’humour-, c’est le Parti du Brexit de l’europhobe Nigel Farage (ex UKIP) qui a recueilli le plus d’enthousiasme lors de ses meetings de campagne. Devant le désintérêt des conservateurs et du Labour, seul Nigel Farage semble électriser les foules. "Je n'ai jamais vu ça de ma vie!", s'exclame à l’AFP Stokes-Chapman, supporteur du Parti du Brexit, lors d'un meeting surchauffé dans les Midlands, au cœur du Royaume-Uni. "Je ne me suis jamais autant intéressé à la politique, j'ai été comme aspiré", confie Dave, 47 ans, carreleur, à la réunion de Willenhall, à quelques kilomètres au nord de Birmingham. "Je votais Tory [parti des conservateurs] mais je ne voterai plus pour les grands partis", assure pour sa part, Baron Weston, 48 ans.

C’est aussi Nigel Farage qui recueille le plus d’intention de vote. Son parti eurosceptique est donné largement en tête avec 34 % des intentions de vote, selon un sondage YouGov, devant les conservateurs qui occuperaient une humiliante cinquième place.

Il faut dire que le parti des Tories a opté pour un service minimum lors de la campagne : aucun évènement de lancement, pas de programme publié, pas de discours des figures conservatrices, peu de moyens, des candidats choisis au débotté dont la plupart n'ont même pas pris la peine de mettre à jour leur site Internet ou leur compte Twitter. "Rien ne fait mention du scrutin à venir", relève le Guardian. À peine quelques mots presque désespérés de Theresa May, elle-même en sursis.

Deux partis historiques à la traîne

Le Labour paye lui aussi son ambiguïté sur le Brexit. Seuls 35% de ses électeurs habituels pourraient voter pour lui, 21% se tournant vers les Lib-Dem. Opposant historique du Brexit, le parti libéral-démocrate mené par Vince Cable est donné en deuxième position (17 %). Il dépasserait donc d’une courte tête les travaillistes (15 %). Loin devant les Verts (11 %) et surtout le Parti conservateur de la Première ministre Theresa May, en pleine déroute (9 %).

La clé du succès du Lib-Dem et du Parti du Brexit? Le rejet des deux grands partis traditionnels, conservateur au pouvoir et travailliste, qui dominent la vie politique depuis plus d'un siècle, incapables de s’accorder sur un plan de sortie l’Union européenne.

Enfin, le dernier-né de la politique, "Change UK", qui avait suscité un certain engouement à ses début, semble lui aussi s'être heurté à la réalité du terrain jusqu'à tomber à moins de 2 % des intentions de vote.

S'ils rassemblaient leurs forces, les libéraux-démocrates, les Verts et Change UK, qui défendent tous trois un second référendum sur la sortie de l'UE, auraient été capables d'apparaître comme un concurrent sérieux aux autres listes. Mais aucun des partis n'a semblé réellement vouloir s'entendre. Et ce, en dépit du fait que les Britanniques confient régulièrement aux instituts de sondage leur désir de voir les partis abandonner leurs intérêts partisans. Ce ne sera pas pour cette fois.