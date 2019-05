En Tunisie, des milliers de personnes à Djerba pour le pèlerinage juif de la Ghriba

Des milliers de juifs se rendent chaque année à Djerba, en Tunisie, pour le pélerinage de la Ghriba. Un moment de communion fixé au 33e jour de la Pâque juive.

À Djerba, la Ghriba est chaque année un moment de rassemblement avec la communauté juive en Tunisie, qui ne compte plus que 1 500 personnes dans le pays. Par ailleurs, le ministre tunisien du Tourisme et de l'Artisanat, René Trabelsi, est le premier ministre de confession juive depuis des décennies et l’un des anciens organisateurs du pèlerinage, une sécurité de plus pour les pèlerins venus du monde entier.

Plusieurs centaines de policiers et militaires sont déployés sur l’île pour protéger les pèlerins. En 2002, un attentat-suicide contre la synagogue avait fait 21 morts. Ce dispositif de sécurité rassure les hôteliers, et le pèlerinage est aussi le signe de la reprise de la saison touristique.

Le pèlerinage se déroule cette année en même temps que le mois de ramadan, une invitation à la cohabitation entre les deux religions pour la première fois depuis trente-deux ans. "Djerba […] c’est l’endroit idéal et unique au monde où toutes les communautés vivent ensemble en paix", estime le ministre tunisien, René Trabelsi, interrogé par France 24.