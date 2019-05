Belgique : le terrorisme mis en échec à Molenbeek

Pour ce dernier Journal de l'Europe, nous vous emmenons à Molenbeek, en Belgique, devenue synonyme de terrorisme. Cette ville de la banlieue de Bruxelles tente d'endiguer la radicalisation et de redorer son image avec l'aide de l'UE. Nous reviendrons également sur les élections européennes et sur les premiers pays à ouvrir le bal : le Royaume-Uni et les Pays-Bas hier, puis l'Irlande et la République tchèque ce vendredi.