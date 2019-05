Après la guerre, la drogue, nouveau fléau en Irak

Capture d'écran France 24

En Irak, alors que la vie reprend peu à peu son cours, la consommation de produits stupéfiants est en pleine expansion. Dans une société convalescente et dévastée par des années de conflit et d’attaques terroristes, la consommation de drogue est devenue un problème de santé publique, notamment auprès des jeunes et d’anciens miliciens, victimes du syndrome de stress post-traumatique.