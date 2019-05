Élément Terre

Pollution spatiale : "Un problème de sécurité", avertit Thomas Pesquet

Capture d'écran France 24

Savez-vous que dans l'espace gravitent des millions de déchets ? Aujourd’hui, il y aurait au-dessus de nos têtes près de 34 000 débris spatiaux de la taille d’un poing, 900 000 de plus d’un cm et 130 millions de plus d’un millimètre.