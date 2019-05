En direct : suivez notre édition spéciale sur les résultats des élections européennes

Les enjeux, les taux de participation, la nouvelle composition du Parlement européen... Retrouvez en direct sur France 24 tous les résultats des élections européennes pays par pays et les analyses de nos journalistes et de nos correspondants.

Malgré la montée en puissance des formations eurosceptiques sur le continent, un

camp pro-européen plus fragmenté continuera à contrôler environ les deux tiers du Parlement européen, selon les résultats des européennes 2019, marquées par une participation en forte hausse.

Les deux grands groupes qui ont longtemps fait la pluie et le beau temps à Strasbourg, le Parti populaire européen (PPE, conservateur) et les Socialistes et démocrates (S&D), ont nettement perdu du terrain mais les centristes libéraux de l'ALDE et les écologistes en ont gagné parallèlement.

En face, grâce à la victoire de la Ligue en Italie, du parti Fidesz en Hongrie ou encore du Rassemblement national en France, les formations d'extrême droite devraient rassembler plus de 110 élus et gagner 50 % d'eurodéputés supplémentaires par rapport à 2014.

En France, le Rassemblement national a confirmé son enracinement en arrivant dimanche en tête du scrutin européen avec environ 24% des voix, devant l'alliance La République en marche-MoDem, à moins de deux points derrière, reproduisant à

peu de choses près le duel de la présidentielle de 2017.

