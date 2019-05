À l'Affiche !

Sting revient sur ses racines, le Brexit... et Pigalle, source d'inspiration

Par : Eve JACKSON

Sting est notre invité, à l’occasion de la sortie de son nouvel album "My Songs", une compilation de ses plus gros tubes, qu'il a revisités. Le chanteur britannique, aux 100 millions d'albums vendus à travers le monde, revient sur ses débuts dans le groupe Police, sur sa carrière, sur la ville de Paris – notamment le quartier de Pigalle -, qui lui a inspiré plusieurs titres. Artiste engagé, Sting s’exprime aussi sur le Brexit et Donald Trump. Il confesse n’être fan "ni de l’un, ni de l’autre".