Ligue 1 : Villas-Boas nommé pour deux saisons à la tête de l'OM

Les supporters marseillais connaissent enfin le nom de leur prochain coach. L'Olympique de Marseille a officialisé, mardi 28 mai, l'arrivée de l'entraîneur portugais André Villas-Boas, qui "a signé un contrat de 2 ans" et "prendra ses fonctions" à partir du 1er juillet en remplacement de Rudi Garcia.

Sans club depuis un an et demi, l'ancien coach de Porto, Chelsea, Tottenham et du Zenith Saint Petersbourg de 41 ans sera présenté à la presse mercredi à 10 h au siège du club, a précisé l'OM dans un communiqué.

Avec AFP