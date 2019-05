Sébastien Chenu : "Les électeurs de LR sont plus mûrs que leurs dirigeants"

France 24

Suivre | Charlotte URIEN-TOMAKA | Frederic RIVIERE Par : Roselyne FEBVRE

Le Rassemblement national est arrivé en tête des élections européennes dimanche avec sa liste menée par Jordan Bardella. Une victoire, mais avec seulement 200 000 voix de plus que la liste Renaissance de Nathalie Loiseau. Est-ce le résultat que le Rassemblement national espérait ? Sébastien Chenu, député du Nord et porte-parole du RN, est l'invité de Roselyne Febvre (France 24) et Frédéric Rivière (RFI) dans "Mardi politique".