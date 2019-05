Le village d’Ungersheim, en Alsace, pionnier de la transition écologique

Armelle CAUX Par : Achren VERDIAN

Alors qu’en France, les Verts sont devenus la troisième force politique aux dernières élections européennes, nous vous emmenons en Alsace, dans le village d’Ungersheim qui a lancé sa transition écologique il y a une dizaine d’années déjà. Culture biologique, réintroduction du cheval dans les transports publics et dans l’agriculture, permaculture... Et à la clé, des créations d’emplois. Reportage d’Achren Verdian et Armelle Caux.