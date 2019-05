Le Parlement israélien s'auto-dissout et convoque de nouvelles élections en septembre

Incapable de former une coalition gouvernementale avec les partis de droite arrivés en tête des législatives d'avril, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a préféré renvoyer les Israéliens aux urnes le 17 septembre.

C'est un scénario inédit dans l'histoire israélienne. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu n'a pas su former une coalition gouvernementale, les députés ont donc voté dans la nuit de mercredi 29 à jeudi 30 mai pour la dissolution du Parlement (Knesset), moins de deux mois après les législatives. De nouvelles élections anticipées seront convoquées le 17 septembre.

Cette dissolution a été adoptée, en deuxième et troisième lectures, par 74 voix pour et 45 contre, à l'instigation du Likoud de Benjamin Netanyahu. Le Premier ministre, dont le parti a remporté les élections législatives le 9 avril, avait jusqu'à minuit ce mercredi (23 h à Paris) pour former un gouvernement, mais il n'a pas été en mesure de trouver de majorité absolue à la Knesset. Il n'est en effet pas parvenu à s'entendre avec les partis de droite, d'extrême droite et ultraorthodoxes qui lui permettraient d'obtenir une majorité parlementaire et d'accomplir un cinquième mandat.

Benjamin Netanyahu a préféré renvoyer les Israéliens aux urnes plutôt que de voir le président Reuven Rivlin donner sa chance à un autre député.

