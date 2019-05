La "CAN des banlieues" enflamme Évry, près de Paris

Pour imiter le vrai tournoi, qui aura lieu du 21 juin au 19 juillet en Égypte, des habitants d'Évry, en banlieue parisienne, ont eu l'idée d'organiser leur propre Coupe d'Afrique de football, surnommée "CAN Epinetzo".

C'est la Coupe d'Afrique des Nations, version Évry. Une compétition improvisée par des amateurs et baptisée "CAN-Epinetzo" - contraction du nom des Épinettes et des Aunettes, deux quartiers cosmopolites de la ville - bat son plein, notamment grâce au soutien du rappeur Niska et de nombreuses stars du ballon rond, le tout sans sponsors officiels. Les messages de soutien de grands noms du football, comme Karim Benzema, d'origine algérienne, ou l'Ivoirien Didier Drogba, ont aussi fait beaucoup pour la notoriété de l'événement.

Bien sûr, il s'agit d'un tournoi non-professionnel, mais on prend les choses sont prises très au sérieux. Un hymne a été composé et un clip tourné pour l'occasion, des conférences de presse tournées dans un salon de coiffure sont diffusées avant les rencontres et les équipes disputent des matches de préparation entre chaque rencontre. Et en cas de contestation d'une décision arbitrale, on sort même l'assistance vidéo. Ou plutôt, on s'agglutine autour d'un téléphone portable qui a filmé la scène. Arbitrage, services d'ordre... Tout est organisé par les habitants.

Samedi 25 mai, l'Algérie jouait contre le Mali - il s'agit des deux plus grandes communautés d'Evry. La règle d'or de ce tournoi : porter le maillot du pays d'origine. Score final de ce match : l’Algérie s'est imposé 5-4 face au Mali.

Désormais à chaque match, entre 1 000 et 2 000 personnes font le déplacement pour s'enflammer pour leur équipe de cœur, et à chaque but marqué, c'est l'envahissement de terrain assuré. Maroc, Sénégal, Mali, Côte d'Ivoire... presque toutes les communautés de la ville se sont mobilisées pour monter une équipe nationale et représenter leur pays d'origine. Les Dom-Tom ont également été invités à la fête et une équipe du "reste du monde" a été mise sur pied.

La finale de cette CAN des quartiers est prévue pour le 22 juin prochain, un jour après le lancement de la CAN - la vraie - en Égypte.

Avec AFP