Invité du jour

"On a trop souvent pensé qu’une femme puissante devait ressembler à un homme"

Viktoria Modesta est une performeuse particulière. Cette artiste multifacettes, chanteuse et danseuse, est née en Lettonie avec une malformation et a choisi d’être amputée de la jambe gauche à l'âge de 20 ans. Andrée Deissenberg, quant à elle, dirige le Crazy Horse. Ensemble, les deux femmes ont monté le dernier spectacle du célèbre cabaret parisien, "Bionic Showgirl". Une ode à la féminité et à la beauté iconoclaste. Rencontre pour Paris Direct.