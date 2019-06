Elections européennes : et après ?

Dans cette seconde partie d'Ici l'Europe, et au lendemain des élections européennes, les représentants des principaux think tanks européens reviennent sur les nouvelles couleurs du Parlement de Strasbourg et sur les leçons à tirer du scrutin : forte participation, fin du système de partage et de consensus entre les deux grands groupes politiques PPE et socialistes, montée des europhiles Verts et libéraux... mais aussi des europhobes à l’extrême-droite.