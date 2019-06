En Algérie, l’élection présidentielle "impossible" à organiser le 4 juillet

Le Conseil constitutionnel algérien a annoncé qu’il était "impossible" d’organiser l’élection présidentielle le 4 juillet comme prévu, a rapporté dimanche la télévision publique, sans fournir de nouvelle date pour le scrutin.

"Le Conseil constitutionnel rejette les deux dossiers de candidature déposés" et annonce par conséquent "l'impossibilité de tenir la présidentielle le 4 juillet", rapporte la télévision publique.

Selon l'armée, l'élection était la "solution idéale" pour sortir le pays de la crise politique. Après plus de six mois de contestation, ce scrutin devait permettre l’élection d’un successeur au président Abdelaziz Bouteflika, qui a démissionné le 2 avril sous la pression de la rue et de l’armée après 20 ans passés au pouvoir.

Avec AFP et Reuters