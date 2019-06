Tour d'Italie : victoire finale pour l'Équatorien Richard Carapaz

Le Tour d'Italie a été remporté dimanche par le cycliste équatorien Richard Carapaz (Movistar), à Vérone. Une première pour le coureur âgé de 26 ans, mais aussi pour son pays, deuxième du continent sud-américain à remporter le fameux Giro.

Cette année, la victoire du Giro se dessine en jaune, bleu et rouge. Le coureur équatorien Richard Caparaz (équipe Movistar) a remporté le Tour d'Italie, dimanche 2 juin, après un contre-la-montre final gagné par l'Américain Chad Haga (Sunweb).

À 26 ans, Richard Carapaz est le premier cycliste de l'Équateur à remporter la mythique compétition cycliste qui, pour la première fois de son histoire a démarré hors d'Europe, à Jérusalem.

Il est aussi le deuxième vainqueur du continent sud-américain à s'emparer du "Trophée sans fin", après le Colombien Nairo Quintana qui a remporté le Tour d'Italie en 2014.

Huit jours de maillot rose

Dans la 21e et dernière étape du Tour, un contre-la-montre de 17 kilomètres qui s'est conclue dans l'amphithéâtre antique de Vérone, Carapaz s'est classé 36e, à 1 min 12 sec du vainqueur de l'ultime épreuve, Chad Haga.

Arrivé quatrième l'an passé, il s'agissait cette année de la deuxième participation de l'Équatorien à la course rose.

Vainqueur de deux étapes, à Frascati (4e étape) et à Courmayeur (14e étape), il a porté durant huit jours le maillot rose après le coup de force réussi au pied du Mont Blanc.

S'il s'apparentait à un simple lieutenant de l'Espagnol Mikel Landa au départ de la course, à Bologne, le 11 mai, Richard Carapaz a rapidement changé de statut au fil de la course, bénéficiant du marquage entre Nibali et Roglic dans les premières montagnes avant de défendre son avantage sans donner de signe de faiblesse.

Au total, ils ont été quatre (Roglic, Conti, Polanc, Carapaz) à porter le maillot rose dans cette 102e édition du Giro, rendue particulièrement difficile par la pluie, à l'exception des derniers jours.

À l'issue de ces trois semaines de compétition, ayant conforté son maillot rose à la veille de l'arrivée, c'est finalement Carapaz, le sous-estimé, qui rafle la mise.

