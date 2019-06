Roland-Garros 2019 : les cadors en quarts, Paire en sursis

Rafael Nadal, pas inquiété par l'Argentin Juan Ignacio Londero. Pierre René-Worms, FMM

Nadal et Federer n'ont une nouvelle fois pas traîné pour rejoindre les quarts de finale de Roland-Garros. Wawrinka et Tsitsipas, eux, se sont livré au marathon du jour et Paire, seul Français en lice, a été interrompu par la nuit.