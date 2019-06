Afghanistan : les civils, premières victimes des frappes américaines

Par : Margaux BENN | Sonia GHEZALI

Fin avril, un rapport de la Mission des Nations unies en Afghanistan a indiqué que les forces américaines et afghanes ont, pour la première fois, tué davantage de civils au premier trimestre 2019 que les Taliban et autres groupes insurgés, principalement dans des bombardements. Pour les proches des victimes, les chances de voir justice rendue restent infimes. Margaux Benn et Sonia Ghezali sont allées à leur rencontre au Nangarhar, dans l'est de l'Afghanistan.