Les femmes au cœur du nouvel épisode des Xmen Dark Phoenix

C'est l'une des sagas de super-héros les plus populaires. Les X-men sont de retour dans "Dark Phoenix". Avec au cœur de ce nouvel épisode deux femmes. Jessica Chastain et la star de Game of Thrones, Sophie Turner. Louise Dupont a rencontré une partie de l'équipe de ce film, très attendu par les fans. Rencontre.