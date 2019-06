Chine : Tiananmen, la mémoire interdite

Par : Charles PELLEGRIN | Antoine VÉDEILHÉ | Angélique FORGET

C'est le sujet le plus tabou de l'histoire moderne chinoise. Un traumatisme pour toute une génération d'étudiants, d'intellectuels et de démocrates qui ont manifesté pendant sept semaines au printemps 1989 pour dénoncer la corruption et réclamer des réformes politiques. Trente ans après le massacre de Tiananmen, au cours duquel des centaines de personnes ont été tuées par l'armée en plein cœur de Pékin, les autorités chinoises continuent de nier les faits et d'empêcher toute commémoration.