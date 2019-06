Mondial-2019 : Emmanuel Macron donne rendez-vous aux Bleues en finale

Le président Emmanuel Macron s'est rendu mardi à Clairefontaine pour y rencontrer les joueuses et le staff de l'équipe de France, à l'approche de la Coupe du Monde féminine, qui débute vendredi en France.

Le président Emmanuel Macron a rendu visite à l'équipe de France féminine de football, mardi 4 juin, au Centre national de Clairefontaine (Yvelines), à quelques jours du coup d'envoi du Mondial-2019 organisé en France.

"Il faut avoir le bon schéma de jeu, le bon collectif et jouer ensemble, c'est ça qui fait gagner. Il faut savoir où on va et jouer tous ensemble", a indiqué le président de la République, accompagné par son épouse Brigitte Macron.

Les Bleues débutent leur Coupe du monde le 7 juin, face à la Corée du Sud au Parc des Princes, avant d'affronter la Norvège à Nice, puis le Nigeria à Rennes.

"Je suis venu leur dire que nous sommes à leurs côtés, pour les motiver, même si j'ai le sentiment qu'elles n'en ont pas besoin. Je veux leur dire que toute la nation sera derrière cette équipe de football avec une pression toute particulière puisque la compétition se déroule en France. Le 7 juillet, je serai à la finale pour les encourager aussi", a confié le président Macron devant la presse, après avoir posé pour la photo avec le groupe et le staff sur les marches du château yvelinois.

"Une compétition est réussie quand on gagne et pour ça, il faut se préparer, avoir le niveau et avoir le plus envie", a-t-il expliqué.

Un "effet de déclic pour le football féminin"

Accompagné par la ministre des Sport Roxana Maracineanu et du président de la Fédération française de football Noël Le Graet, Emmanuel Macron est ensuite allé échanger puis déjeuner avec les 23 joueuses et la sélectionneuse Corinne Diacre.

"1998 a été un déclencheur pour le football masculin parce que la compétition s'est jouée chez nous. On pensait qu'il y avait une malédiction, que le Mondial n'était pas fait pour nous... Je suis persuadé que cette Coupe du monde en France peut avoir le même effet de déclic pour le football féminin", a-t-il ajouté.

"Il peut y avoir un effet d'entraînement, qui peut réconcilier tout le monde derrière les couleurs, la nation et le maillot", a assuré le chef de l'État.

"Mais il faut être totalement uni. Quand on se sépare sur le terrain, quand on est désuni, qu'on n'a pas le bon schéma tactique, on ne peut pas gagner", a-t-il martelé.

C'est la première étape de son mardi football puisque, après Clairefontaine, le président doit accueillir à l'Élysée le président de la Fifa Gianni Infantino puis remettre en fin d'après-midi la Légion d'honneur aux Bleus champions du monde.

