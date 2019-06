Soudan : l'armée annule l'accord de transition et annonce des élections sous neuf mois

L'armée soudanaise a annoncé mardi l'annulation des accords passés jusqu'ici avec l'opposition et l'organisation de nouvelles élections sous neuf mois. Les violences de lundi à Khartoum feront également l'objet d'une enquête.

PUBLICITÉ Lire la suite

Coup de théâtre au Soudan, après une journée sanglante à Khartoum. Le Conseil militaire de transition (CMT) a annoncé, dans la nuit de lundi 3 à mardi 4 juin, l'annulation de tous les précédents accords conclus avec l’opposition. L’armée a également appelé à organiser des élections sous neuf mois.

Le Conseil militaire de transition "décide de cesser de négocier avec l'Alliance pour la liberté et le changement", fer de lance de la contestation, "d'annuler ce qui avait été agréé et de tenir des élections dans un délai de neuf mois", a déclaré le chef du Conseil, le général Abdel Fattah al-Burhane, dans un communiqué diffusé à la télévision officielle.

Il s'est également engagé à mener une enquête sur les événements de lundi, qui ont fait 35 morts, le plus grave accès de violence depuis la destitution du président Omar el-Béchir le 11 avril dernier.

>> Sur Les Observateurs : "Les balles sifflaient au-dessus de nos têtes"

Malgré un accord partiel sur une période de transition de trois ans et la composition d'un organe législatif, les discussions entre l’armée et l’opposition butaient depuis plusieurs semaines sur la question de la répartition du pouvoir entre civils et militaires.

Avec AFP et Reuters