Roland-Garros 2019 : Nadal et Federer prennent rendez-vous pour une demie explosive

Rafael Nadal et Roger Federer s'affronteront en demi-finale de Roland-Garros.

Intouchable face au Japonais Kei Nishikori, l'Espagnol Rafael Nadal a rejoint sans forcer les demi-finales de Roland-Garros 2019. Il y affrontera le Suisse Roger Federer, qui a sorti au forceps son compatriote Stan Wawrinka.

L'affiche tant espérée depuis le tirage au sort de l'édition 2019 de Roland-Garros est désormais officielle. Rafael Nadal et Roger Federer livreront bien, vendredi, leur 39e bataille, l'un contre l'autre, en demi-finale du tournoi parisien. Malgré l'interruption de leurs matches par la pluie, qui a fait son retour à Roland-Garros après une première semaine au sec, ils ont tous les deux parfaitement manœuvré leurs adversaires respectifs pour rejoindre le dernier carré.

Prime au plus rapide d'entre eux, l'Espagnol Rafael Nadal, puisque l'undécuple vainqueur du tournoi a encore prouvé qu'il était au meilleur de sa forme en étrillant le Japonais Kei Nishikori en moins de deux heures de jeu. Trois petits sets, cinq jeux concédés, et une très large victoire (6-1, 6-1, 6-3) qui confirme un peu plus qu'il est le grandissime favori du tableau masculin de cette édition 2019.

Federer mate Wawrinka

Reste qu'il lui faudra passer l'obstacle Federer, avant une hypothétique finale face au favori de l'autre moitié de tableau, le numéro un mondial Novak Djokovic. Mais le duel face à la légende suisse s'annonce déjà très alléchant, puisque "Fed'" semble avoir retrouvé lui aussi son meilleur niveau. À 37 ans, il a parfaitement su répondre au défi physique imposé par un Stan Wawrinka inspiré, mais qui a fini par payer sa fébrilité dans les instants cruciaux du match.

Au terme d'un bras de fer de plus de trois heures et demie, Federer a logiquement décroché son billet pour les demies en concluant une magnifique rencontre à laquelle il n'aura finalement manqué qu'un cinquième set pour qu'elle reste gravée dans les mémoires (7-6, 4-6, 7-6, 6-4).

La belle histoire de Konta continue

Dans le tableau féminin, la Britannique Johanna Konta a poursuivi sa belle histoire avec Roland-Garros. Lors de ses six premières participations (quatre dans le tableau principal), elle n'avait jamais passé le 1er tour... la voici en demi-finale, après voir corrigé l'Américaine Sloane Stephens, pourtant finaliste l'an passé. Un succès décroché en à peine plus d'une heure (6-1, 6-4) qui lui ouvre donc les portes d'une troisième demie en Grand Chelem de sa carrière.

Elle retrouvera au même stade de la compétition la Tchèque Marketa Vondrousova, qui a écarté la Croate Petra Martic (7-6,7-5), et qui disputera, à 19 ans, la première demi-finale de sa carrière à Roland-Garros.