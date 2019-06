Cameroun, Nigeria, Afrique du Sud : découvrez les équipes africaines du Mondial-2019

Trois équipes africaines se sont qualifiées pour la Coupe du monde féminine de foot : le Nigeria,le Cameroun et l'Afrique du Sud. Les Nigérianes sont des habituées de la compétition, alors que les Sud-Africaines signent leur première participation.

Le Nigeria, le Cameroun et l'Afrique du Sud. Ces trois nations vont représenter l'Afrique lors de la Coupe du monde féminine 2019 organisée en France à partir du 7 juin. Ces sélections africaines ont hérité d'un tirage relevé et vont affronter chacune dans leur groupe le gratin du football. Les Nigérianes, championnes d'Afrique en titre, ont sur le papier les meilleures chances de briller lors de la compétition.

Le Nigeria (groupe A)

L'équipe du Nigeria lors d'un match contre la Côte d'Ivoire, le 18 mai 2019. Issouf Sanogo, AFP

Avec 11 titres de Championnes d'Afrique au compteur, les Nigérianes n'ont plus rien à prouver sur le continent africain. Sur la scène internationale, elles sont aussi constantes. Elles n'ont jamais manqué une participation à la Coupe du monde féminine depuis sa création en 1991. Elles ont même réussi à se hisser en quarts de finale en 1999.

Les Nigérianes ont cependant souffert pour décrocher leur billet pour la France. Les Super Falcons ont terminé 2e de leur groupe derrière l'Afrique du Sud lors de la dernière Coupe d'Afrique des nations, avant de s'imposer en finale aux tirs au but contre les Sud-Africaines.

Lors du mondial, elles ont hérité d'un groupe relevé avec la France, qui joue à domicile, la Norvège et la Corée du Sud. Elles pourront toutefois compter sur leur attaquante vedette Asisat Oshoala, joueuse africaine de l'année en 2014, 2016 et 2017, ainsi que leur expérimenté entraîneur le Suédois Thomas Dennerby. En 2011, il avait conduit la sélection féminine de son pays à la 3e place de la Coupe du monde.

Le Cameroun (groupe E)

L'équipe féminine du Cameroun lors d'un match contre la France à Grenoble, le 9 octobre 2018. Jean-Pierre Clatot, AFP

Le Cameroun s'est qualifié pour le mondial féminin pour la deuxième fois consécutive. En 2015, au Canada, les Lionnes indomptables avaient atteint les 8es de finale. Dans leur palmarès, elles ont été vice-championnes d'Afrique en 1991, en 2004, en 2014 et en 2016.

Les Camerounaises ont obtenu le troisième et dernier billet de la zone Afrique en terminant troisième de la dernière Coupe d'Afrique des nations. À l'instar du Nigeria, elles n'ont pas non plus décroché un tirage favorable pour le mondial. Dans le groupe E, elles affronteront les Canadiennes, les Néo-Zélandaises et les Néerlandaises, championnes d'Europe en titre. Elles seront portées par l'attaquante Gabrielle Onguéné qui a marqué le but décisif lors de leur qualification contre le Mali. Joueuse du CSKA Moscou, elle fait partie des meilleures joueuses africaines.

L'Afrique du Sud (groupe B)

L'équipe d'Afrique du Sud lors d'un match contre la Jamaïque en avril 2019. Anesh Debiky, AFP

Les Sud-Africaines vont vivre leur baptême du feu en France. Elles n'ont encore jamais participé à une Coupe du monde. Les Banyana Banyana se sont qualifiées en se hissant en finale de la dernière Coupe d'Afrique des nations durant laquelle elles ont été battues par les Nigérianes.

En France, elles auront fort à faire dans le groupe B face à l'Allemagne, deux fois championne du monde en 2003 et 2007, la Chine et l'Espagne. Pour relever cette mission, l'Afrique du Sud a à sa tête une femme, la sélectionneuse Desiree Ellis, pionnière du football dans son pays. Le groupe peut aussi s'appuyer sur sa capitaine Janine van Wyk, défenseuse de 32–ans. Elle est désormais la joueuse la plus capée d'Afrique du Sud, hommes et femmes confondus, avec plus de 150–sélections au compteur.