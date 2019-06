Le légendaire gardien italien Gianluigi Buffon quitte le PSG

L'international italien aura disputé 25 rencontres toutes compétitions confondues avec le PSG Franck Fiffe, AFP (archives)

Une saison et puis s'en va. L'emblématique gardien italien Gianluigi Buffon, 41 ans, a décidé de quitter le PSG cet été, un an seulement après son arrivée dans le club de la capitale et une saison mitigée.