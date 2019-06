En direct : suivez les commémorations du 75e anniversaire du Débarquement en Normandie

Une cérémonie franco-américaine va se dérouler au cimetière de Colleville-sur-Mer en présence des présidents Emmanuel Macron et Donald Trump.

La France commémore jeudi en Normandie le Débarquement allié du 6 juin 1944, en présence notamment du président américain Donald Trump, d'Emmanuel Macron et surtout de 500 vétérans, souvent centenaires.

PUBLICITÉ Lire la suite

Plus de 30 000 personnes, dont près de 500 vétérans, sont attendues jeudi aux principales cérémonies de commémoration du 6 juin 1944, date du débarquement allié en Normandie, dans l'ouest de la France, étape-clé de la libération de l'Europe du joug nazi.

Dès 8 h 30, le président français Emmanuel Macron posera avec la Première ministre Theresa May la première pierre d’un mémorial britannique, à Ver-sur-Mer. Le chef de l'État rencontrera ensuite deux vétérans français à Bayeux. La journée se poursuivra avec, à 11 heures, une cérémonie franco-américaine au cimetière américain de Colleville-sur-Mer, en présence de Donald Trump. Emmanuel Macron et son homologue américain s’envoleront aussitôt après par hélicoptère vers la préfecture de Caen pour un entretien et un déjeuner.

Enfin, vers 16 h 30, Emmanuel Macron ira à Colleville-Montgomery pour une cérémonie de tradition de l’école des fusiliers marins et d’hommage aux 177 commandos Kieffer qui ont débarqué le 6 juin 1944.