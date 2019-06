À l'occasion des commémorations du Débarquement allié du 6 juin 1944, nous sommes partis à la rencontre des derniers vétérans de la Seconde Guerre mondiale. À l’époque, ces Américains avaient une vingtaine d'années à peine. Soixante-quinze ans plus tard, alors qu’ils sont quasi-centenaires, leurs témoignages sont précieux.

PUBLICITÉ

Nos correspondants aux États-Unis, Matthieu Mabin et Fanny Allard, ont rencontré Donald, Lawrence et Harold. Trois hommes qui ont risqué leur vie le 6 juin 1944 pour libérer l'Europe du joug nazi et dont la guerre a changé le destin. Voici leur histoire.

>> À voir : dossier spécial sur le Débarquement allié en Normandie.