Mondial-2019 : Eugénie Le Sommer, l'atout maître des Bleues

Les Bleues entendent entrer dans l'histoire du foot féminin lors du Mondial organisé en France. Et elles pourront compter sur l'une de leurs principales attaquantes, la lyonnaise Eugénie Le Sommer.

En 2019, Eugénie Le Sommer rêve de soulever la Coupe du monde en France. Cette joueuse au style spectaculaire a déjà inscrit 74 buts avec les Bleues. A 29 ans, elle est considérée comme l'une des meilleures attaquantes du monde.

Sa passion pour le football a commencé dans la cour de son école à Ploemeur dans le Morbihan. "Durant toutes les récréations, j’étais dans la cour à jouer au foot avec les garçons", raconte la Bretonne.

Déjà à cette époque, elle répétait à l’envie qu'elle deviendrait footballeuse professionnelle. Une inspiration pour les écolières d’aujourd’hui. "C’est très important pour les filles parce qu’elles vont pouvoir investir davantage le terrain de foot lors de la récréation", explique une institutrice de son ancienne école de Ploemeur.

Ramener la Coupe à la maison

Du petit club breton de ses débuts à l'Olympique Lyonnais, la meilleure équipe d'Europe, Eugénie Le Sommer a réalisé une ascension longue et discrète jusqu'au sommet du foot féminin. C'est donc tout naturellement qu'elle endosse aujourd'hui son rôle de meneuse : "Je fais partie des plus anciennes, des plus expérimentées. Cela vient tout naturellement. J’essaye d’aider l’équipe et les plus jeunes à donner ce qu’elles peuvent donner".

Eugénie Le Sommer espère marquer un peu plus l'histoire de son sport, en arrivant jusqu’en finale. Celle-ci se déroulera le 7 juillet dans son stade de Lyon. "C’est quelque chose d’extraordinaire qui n’arrive qu’une fois dans une vie. Et j’ai la chance d’être issue de cette génération qui peut la vivre. J’espère que cela va être un moment magique", décrit la championne.

Ramener la Coupe du monde à la maison, c’est une promesse qu’elle a faite à ses parents et à ses huit frères et sœurs.