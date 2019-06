Roland-Garros 2019 : Vondrousova et Barty s'offrent une première finale en grand chelem

Marketa Vondrousova et Ashleigh Barty sont qualifiées pour la finale de Roland-Garros.

Renversante face à la toute jeune Anisimova, Barty est parvenue à décrocher son billet pour la finale de l'édition 2019 de Roland-Garros. Elle y retrouvera Vondrousova, impressionnante face à Konta malgré ses 19 ans.

C'est une grande première pour les deux joueuses en grand chelem. L'Australienne Ashleigh Barty, numéro 8 mondiale, et la jeune Tchèque Marketa Vondrousova (38e), 19 ans, se sont qualifiées pour la finale de Roland-Garros 2019, vendredi 7 juin.

Pour atteindre la finale, Vondrousova a écarté la Britannique Johanna Konta (26e) en deux sets 7-5, 7-6 (7/2). Barty est elle venue à bout de la jeune Américaine Amanda Anisimova (51e) en trois sets 6-7 (4-7), 6-3, 6-3.

Polémique

Traditionnellement jouées le jeudi après-midi sur le court Philippe-Chatrier, les demi-finales du tableau féminin ont été exceptionnellement reportées à vendredi, journée habituellement dédiée aux demi-finales messieurs, à cause de la pluie tombée sans discontinuer mercredi sur Roland-Garros qui avait décalé les derniers quarts de finale féminins.

Elles se sont jouées simultanément, dès 11 h (9 h GMT), l'une sur le court Suzanne-Lenglen, l'autre sur le nouveau court Simonne-Mathieu, niché dans le jardin des serres d'Auteuil. Une décision qualifiée jeudi d'"injuste et inappropriée" par la WTA.

Sans-faute

Vondrousova est devenue la plus jeune joueuse à se qualifier pour une finale en grand chelem depuis la Danoise Caroline Wozniacki il y a dix ans (US Open 2009). En six matches, la jeune gauchère tchèque n'a pas perdu le moindre set.

Son parcours parisien lui garantit d'entrer pour la première fois dans le top 20. Barty, elle, s'installera pour la première fois dans le top 5 à l'issue du tournoi.

"C'était vraiment très dur, je suis contente d'avoir su garder mon sang-froid. Je suis trop heureuse de ce qui arrive", s'est réjouie Vondrousova.

Avant Roland-Garros, Vondrousova n'avait jamais dépassé les huitièmes de finale en grand chelem (US Open 2018). Le meilleur résultat de Barty était jusque-là un quart de finale atteint à l'Open d'Australie en janvier.

Avec AFP