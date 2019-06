Football : la France battue par la Turquie 2-0 en match qualificatif pour l’Euro-2020

Champions du monde, les Bleus ont subi leur première défaite (2-0) samedi contre la Turquie dans les qualifications pour l’Euro-2020 chez leur rival, à Konya. Les Turcs ont au passage ravi la première place du groupe H à l’équipe française.

L’équipe de France, championne du monde lors de la Coupe de 2018 en Russie, a chuté lourdement en Turquie (2-0) par une équipe hôte sans complexe, portée par un stade en ébullition et désormais en tête du groupe H qualificatif à l'Euro-2020.

Alors qu’elle restait sur deux victoires en Moldavie (4-1) et contre l’Islande (4-0), l’équipe de football de France a chuté lourdement à Konya, en Turquie, sur deux buts d’Ayhan (30) et Under (40). Les Bleus joueront leur prochaine rencontre de qualification mardi 11 juin en Andorre, une des plus faibles sélections européennes, classées au 134e rang mondial.

"On prend une belle gifle ce soir", a reconnu au micro de TF1 le sélectionneur français Didier Deschamps. "Après une prestation collective comme ça, il n'y a rien à retenir de positif. On n'a pas fait le match qu'il fallait face à une équipe qui a joué comme elle aime jouer, et nous, on n'était pas là. C'est ça le haut niveau. Qu'on soit champions du monde ou pas "

Les hommes de Didier Deschamps s'attendaient à un comité d'accueil "hostile" dans la métropole anatolienne, aussi pieuse en ville que fervente supportrice de la "Milli Takim" dans son intimidant stade de 42 000 places. Mais ce fut encore pire que prévu.

Bleus conspués à l'échauffement et Marseillaise sifflée d'un côté, chants assourdissants et marée rouge de drapeaux et de maillots turcs de l'autre: les supporters ont joué leur rôle à merveille, transformant l'affiche du soir en véritable enfer pour les Français.

Sur le papier, le match semblait déséquilibré. Mais les Turcs, au contact et au culot, ont bousculé des Bleus trop peu entreprenants.

Deschamps avait pourtant sorti une équipe de champions du monde. Neuf des onze titulaires de la finale russe étaient alignés au coup d'envoi! Absents à Moscou, le latéral gauche Lucas Digne et le milieu Moussa Sissoko ont complété ce casting de stars, en l'absence de Lucas Hernandez et N'Golo Kanté, tous deux forfait.

Le camp d'en face était en plus affaibli par l'absence de plusieurs joueurs majeurs (Emre Belözoglu, Ozan Kabak...). Et Hakan Calhanoglu, milieu du Milan AC et pressenti pour porter le brassard de capitaine, a été laissé sur le banc au coup d'envoi.

Sans complexe, les Turcs ont appliqué à la lettre les consignes de leur sélectionneur Senol Günes, rappelé en sauveur pour redresser une sélection nationale au fond du trou.

"On va avoir notre public derrière nous, il faut savoir jouer notre jeu, essayer de dominer le jeu, être concentrés et motivés pendant 90 minutes", avait exposé vendredi le héros de l'épopée turque lors du Mondial-2002, terminé sur la troisième marche du podium.

Ünder enterre les Bleus

Ses joueurs ont mené un combat de costauds au milieu de terrain, bien aidés par le virevoltant Cengiz Ünder, pour décrocher leur première victoire en cinq confrontations contre la France.

Le jeune attaquant de l'AS Rome (21 ans) a d'abord déposé un centre au second poteau pour Merih Demiral qui a remis de la tête sur Kaan Ayhan, premier buteur (31e).

La cocotte-minute du Konya stadium a explosé de nouveau dix minutes plus tard quand Ünder a remis le couvert en crucifiant Hugo Lloris (40e).

Le capitaine qui n'avait plus encaissé deux buts depuis la dernière défaite des Français, mi-novembre aux Pays-Bas (0-2), a évité un naufrage encore plus spectaculaire en stoppant des tentatives de Burak Yilmaz (55e), d'Ayhan (56e) et de Mahmut Tekdemir.

Sans idée, ni occasion véritable, les Bleus n'ont pas réussi à montrer leur habituel visage conquérant. Olivier Giroud n'a pas pesé et Kylian Mbappé s'est montré au mieux transparent, quand il n'a pas été dangereux par ses pertes de balle.

Deschamps a tenté un coup à la pause avec les sorties de Lucas Digne et Blaise Matuidi, remplacés par Ferland Mendy et Kingsley Coman, sans plus de succès.

Il est sûrement temps que les vacances arrivent pour les champions du monde, lessivés par la longue saison qui a suivi en club et en sélection. Mais avant de laisser les crampons au vestiaire, il reste le dernier match à jouer mardi, en Andorre.

Un sursaut d'orgueil est attendu de la part des équipiers d'Antoine Griezmann sur le terrain synthétique du pays, autant pour l'honneur que pour la suite des qualifications.

Auteurs d'un sans-faute jusqu'à présent, les Turcs feront tout pour ne pas abandonner la première place du groupe. Ils se déplacent mardi en Islande, deuxième ex-aequo avec la France.

Avec AFP