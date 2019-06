Roland-Garros 2019 : Thiem fait craquer Djokovic et rejoint Nadal en finale

Au terme d'une demi-finale qui se sera étendue sur près de 24 heures, Dominic Thiem est parvenu à prendre le meilleur sur Novak Djokovic après un bras de fer de cinq sets. Il rejoint Rafael Nadal en finale, pour une redite de l'affiche de 2018.

Dire que Dominic Thiem est devenu une référence sur la terre battue parisienne relève désormais de l'euphémisme. Comme l'an passé, l'Autrichien sera au rendez-vous de la finale de Roland-Garros, qu'il disputera face à la légende espagnole de la Porte d'Auteuil Rafael Nadal. Une affiche qui avait déjà conclu la cuvée 2018.

Thiem, qui signait par ailleurs une quatrième présence de rang dans le dernier carré du grand chelem parisien, a rejoint l'undécuple vainqueur de Roland-Garros en venant à bout du numéro un mondial Novak Djokovic.

Face au mur serbe, le numéro 4 à l'ATP a su se montrer très patient pour triompher, après une rencontre interrompue à plusieurs reprises vendredi à cause de la pluie, avant qu'elle ne soit finalement reportée au lendemain. Les deux joueurs s'étaient quittés après avoir empoché un set chacun, et alors que Thiem était parvenu à faire le break en début de troisième manche (6-2, 3-6, 3-1).

La pluie s'invite encore

Samedi midi, en préambule de la finale dames du tournoi, les deux joueurs ont donc remis le couvert. Beaucoup moins embêtés que la veille par les bourrasques de vent, ils se sont livrés à un sacré bras de fer. Thiem a tout d'abord perdu son avantage dans la troisième manche, avant de trouver la faille en toute fin de set pour reprendre les devants (6-2, 3-6, 7-5). Mais Djokovic s'est accroché… Il est finalement parvenu à revenir à deux sets partout (6-2, 3-6, 7-5, 5-7) après un énième mano a mano et plus de trois heures de jeu.

Très solide à l'échange, Thiem a entamé la dernière manche par le bon bout, en parvenant à faire le break. Mais, alors qu'il menait 4-1, les intempéries ont de nouveau mis sa bonne dynamique à l'épreuve.

#RG19 Jusqu'au bout, la pluie aura compliqué les affaires de Thiem et Djokovic. Et si le grand vainqueur du jour, c'était finalement Nadal... pic.twitter.com/AcpboJm4tE ⓎⒶⓃⓃ ⒷⓤⓧⒺⒹⒶ (@y_bux) 8 juin 2019

De retour sur l'ocre, près d'une heure plus tard, l'Autrichien a de nouveau payé cette interruption. Après avoir eu une balle pour mener 5 jeux à 1, il a finalement laissé Djokovic recoller à 4-3, service à suivre. La fébrilité s'est alors installée de chaque côté du filet.

Le "Djoker" a offert à Thiem la possibilité de servir pour le match (5-3), mais l'Autrichien a trop tremblé au moment de conclure (5-4). Relancé mais tout de même dos au mur, le numéro un mondial est enfin parvenu à recoller (5-5). Un ultime baroud d'honneur qui n'a toutefois pas suffi. Sur sa mise en jeu suivante, Djokovic a fini par plier une dernière fois (6-2, 3-6, 7-5, 5-7, 7-5)

Et au terme d'un marathon sur deux jours et tout de même 4 h 13 de jeu, Thiem est parvenu à valider son billet pour la finale du Grand Chelem parisien. Un rendez-vous qui le verra donc retrouver un Nadal d'autant plus favori qu'il est qualifié depuis la veille, et bien au chaud depuis.