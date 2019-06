Mondial-2019 : les Australiennes surprises par les Italiennes

Les Italiennes célèbrent leur but, le 9 juin 2019 à Valenciennes.

Pourtant favorites, les Australiennes ont été battues par les Italiennes pour leur premier match lors du Mondial-2019.

L’Italie a créé la surprise dimanche 9 juin en réussissant à venir à bout de l’Australie (1-2) pour le premier match du groupe C à Valenciennes.

Les Matildas, avec leurs 12 joueuses évoluant aux États-Unis, parmi lesquelles la star Sam Kerr, étaient pourtant clairement favorites face aux revenantes italiennes, de retour après presque vingt ans d'absence dans la compétition.

Ce sont d’ailleurs les Australiennes qui ont ouvert le score à la 22e minute grâce à Sam Kerr qui a provoqué un penalty. L’attaquante vedette s’est elle-même chargée de le tirer, mais il a été repoussé par la gardienne italienne Laura Giulani. Le ballon est finalement revenu dans les pieds de Sam Kerr qui n’a pas manqué de le propulser au fond des filets.

Dix minutes après le retour des vestiaires, l’Italie a égalisé sur un but de Barbara Bonansea qui a réussi à se faufiler dans la surface et à se défaire de la défense italienne. Les Azzurre ont finalement obtenu la victoire dans le temps additionnel, toujours grâce à Barbara Bonansea, de la tête au second poteau sur un coup franc.

Dans l’autre match du groupe C, les Brésiliennes, finalistes en 2007, sont opposées (à partir de 15h30) aux "Reggae Girlz" jamaïcaines, qui disputent leur premier Mondial, 21 ans après celui joué par leurs homologues masculins en 1998 en France.

