Le basketteur Tony Parker prend sa retraite

Le quadruple champion NBA Tony Parker a annoncé, lundi, sur les réseaux sociaux, qu'il prenait sa retraite. Le joueur de 37 ans, transféré aux Hornets de Charlotte la saison dernière, n'a pas participé aux playoffs, une première dans sa carrière.

PUBLICITÉ Lire la suite

C'est par un message sur Facebook que Tony Parker, le plus grand basketteur français de l'histoire, a annoncé, lundi 10 juin, mettre un terme à sa carrière après 18 saisons en NBA.

"C’est avec une grande émotion que je mets un terme à ma carrière. J’ai beaucoup travaillé, énormément reçu, c’était une aventure incroyable !", a-t-il écrit juste après avoir annoncé sa décision dans une interview avec le site internet sportif The Undefeated.

"Même dans mes rêves les plus fous, je n’aurais jamais pensé vivre ces moments exceptionnels en équipe de France et en NBA. Merci pour le soutien inconditionnel de ma famille, mes amis, mes coéquipiers, mes entraîneurs et tous les supporters du monde entier", a-t-il ajouté.

Un palmarès impressionnant

Tony Parker, 37 ans, affiche le plus beau palmarès du basket tricolore. Il a été le premier joueur français a décroché un titre de champion NBA et également le premier joueur européen récompensé par un titre de MVP des finales en 2007. Sous le maillot des Spurs de San Antonio qu'il a rejoint en 2001, il a remporté au total quatre titres NBA (2003, 2004,2007 et 2014).

Fer de lance de l'équipe de France, il a aussi mené sa sélection nationale vers le titre européen en 2013. Deux ans plus tard, toujours lors de l'Euro, il est devenu le meilleur marqueur et le meilleur passeur de l'histoire de la compétition continentale.

Depuis 2018, il avait rejoint l'équipe des Hornets de Charlotte. Mais cette dernière saison s'est révélée décevante. Il n'a pas foulé le parquet durant le dernier mois de la saison. Son dernier match date du 17 mars 2019 contre le Heat de Miami. Pour la première fois de sa carrière, il n'a pas joué les playoffs après 17 participations successives.