Une attaque dans le nord du Burkina Faso fait 19 morts

Début avril, 62 personnes ont été tuées à Arbinda, lors d'attaques jihadistes suivies d'affrontements intercommunautaires. Issouf Sanogo, AFP

La ville d'Arbinda, située dans le nord du Burkina Faso, a été le théâtre, dimanche, d'une attaque armée, tuant 19 personnes. Cette commune rurale est en proie à des attaques de plus en plus fréquentes et meurtrières attribuées aux jihadistes.