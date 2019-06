Ici l'Europe

Nous vous emmenons au Portugal, pays où les conséquences du réchauffement climatique sont bien visibles. En 2017, le bilan humain des incendies a été dramatique, avec 109 morts. Un électrochoc qui a révélé les failles de la gestion des forêts. Depuis, le pays s’organise avec l’aide de ses partenaires européens. Objectif mieux se coordonner pour faire face à l’urgence et rendre sur le long terme les forêts plus résilientes face à l’augmentation des températures.

Dans la première partie de notre émission, Caroline de Camaret et Catherine Nicholson se sont rendues dans le parc naturel de Sintra-Cascais, où l’écosystème est fragilisé par de récents incendies. Elles ont rencontré Nuno Melos, eurodéputé conservateur, puis Francisco Ferreira, qui est à la tête d’une association de défense de l’environnement et milite pour un reboisement durable, mêlant intérêt industriel et préservation de l’environnement.

Reportages :

- La refonte du système de lutte européen lancé en mai 2019, RescUE, l’entraide européenne face aux catastrophes naturelles. Un reportage tourné en Belgique et au Portugal de Luke Brown.

- Quel équilibre peut-on trouver pour un développement économique et durable de la forêt portugaise ? Comment les nouvelles technologies peuvent-elles aider à une meilleure gestion ? Reportage au Portugal de Luke Brown.