Émission spéciale : à Kinshasa, première agglomération francophone

Nous vous proposons une édition spéciale du Journal de l’Afrique, exceptionnellement délocalisé à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Dans ce journal, nous vous ferons découvrir la capitale congolaise, troisième ville la plus peuplée d’Afrique et première agglomération francophone... devant Paris! Nous vous ferons découvrir ses quartiers et rencontrer ses habitants, les Kinois.