Le NYT bannit des caricatures, Plantu se dit inquiet pour la liberté d'expression

Le dessinateur historique du Monde, Plantu, s'est indigné, mardi, d'une décision du New York Times : un mois près une polémique sur un dessin jugé antisémite, le quotidien américain supprime les dessins politiques dans son édition internationale.

"Les images dérangeantes font partie de nos démocraties". Plantu, célèbre dessinateur du quotidien Le Monde, a critiqué, mardi 11 juin, la décision du New York Times de bannir les caricatures politiques de ses éditions internationales. Le caricaturiste s'est dit persuadé que le prestigieux quotidien renoncerait à ce choix.

Plantu estime que le journal, qui s'est "aplati devant les réseaux sociaux en s'excusant plusieurs fois d'avoir publié un dessin", va "se ressaisir" et dire qu'il a eu "tort de se séparer des dessinateurs, car on ne peut pas imaginer des journaux sans les images d'opinion", a-t-il réagi, interrogé par l'AFP.

Une décision prise après une caricature jugée antisémite

"L'humour et les images dérangeantes font partie de nos démocraties", a estimé le caricaturiste, également cofondateur de l'association Cartooning for peace, en 2006 avec Kofi Annan, et Reporters sans frontières (RSF). L'un de leurs engagements : la reconnaissance du dessin de presse comme un droit humain fondamental par l'Unesco.

Lundi, le New York Times avait annoncé qu'il ne publierait plus de dessins politiques dans son édition internationale. Une décision prise un peu plus d'un mois après une polémique liée à un dessin jugé antisémite. Pour rappel, les caricatures politiques sont déjà bannies de son édition américaine depuis plusieurs années.

Soutien aux dessinateurs

"C'est aussi crétin que si on demandait aux enfants le jour de la fête des mères de ne plus faire de dessins pour leurs mamans", a encore jugé Plantu auprès de l'AFP, avant d'exprimer sa solidarité à l'égard de ses confrères travaillant pour le New York Times parmi lesquels Antonio Moreira Antunes, dont la caricature est à l'origine de cette décision controversée.

"Comme nous avons soutenu le dessinateur Antonio qui avait été censuré par le New York Times (...), l'association Cartooning for peace soutient le dessinateur Patrick Chappatte", qui collabore lui aussi avec le journal américain, a souligné le dessinateur.

"Nous sommes inquiets pour l'avenir de nos démocraties"

"Comme Patrick a un immense talent, nous ne sommes pas inquiets pour son avenir", mais en revanche "nous sommes inquiets pour l'avenir de nos démocraties et de la liberté d'opinion", a-t-il ajouté.

De son côté, le responsable de la rubrique éditoriale du New York Times, James Bennet, a précisé que le quotidien souhaitait continuer à travailler à l'avenir avec Patrick Chappatte et avec Heng Kim Song, son autre dessinateur vedette, sur d'autres formats.

