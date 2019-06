Au Soudan, les victimes de la répression érigées en "martyrs de la révolution"

France 24

Au Soudan, même si les manifestants se sont engagés à reprendre le dialogue avec les militaires au pouvoir, la méfiance reste grande depuis la répression meurtrière du sit-in de Khartoum début juin. Plus d'une centaine de personnes y avaient été tuées. Des victimes érigées au rang de "martyrs de la révolution" et qui s'ajoutent aux nombreux civils tués depuis le début du mouvement de contestation, né en décembre. Reportage de nos envoyés spéciaux, Karim Yahiaoui et Abdallah Malkawi.