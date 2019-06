Mondial-2019 : les Australiennes se reprennent et dominent le Brésil

Les Australiennes se sont ressaisies après leur défaite face aux Italiennes. Dans un match capital en vue des 8es de finale, jeudi, elles ont dominé le Brésil (3-2), à Montpellier.

Après leur défaite surprise face à l'Italie en match d'ouverture, les Australiennes se sont rattrapées avec la manière. Elles ont battu le Brésil (3-2), jeudi 13 juin, à Montpellier.

Le match avait pourtant mal démarré pour les Matildas. C'est le Brésil qui a ouvert le score sur penalty à la 27e minute après une faute de Elise Kellond-Knight sur Leticia Santos. Préservée lors de la première rencontre du Mondial pour récupérer d'une blessure à la cuisse gauche, l'attaquante vedette Marta a transformé ce but et fait un retour tonitruant. L'autre star de la sélection brésilienne, Cristiane, a doublé la mise dix minutes plus tard d'une tête décroisée dans le petit filet sur un centre de Debinha.

Accrocheuses, les Matildas ont alors répondu coup pour coup et réussi un formidable comeback. Elles ont d'abord réduit l'écart juste avant la mi-temps grâce à un but de Caitlin Foord. À l'heure de jeu, alors que Marta est repartie sur le banc, elles ont ensuite égalisé sur une frappe lointaine de Chloe Logarzo. Elles ont finalement pris l'avantage après un but contre son camp de Monica à la 69e minute. Alors que dans un premier temps Sam Kerr a été signalée hors-jeu sur cette action, l'arbitre a accordé ce but après vérification vidéo.

L'Australie, mal partie dans le groupe C, retrouve des couleurs grâce à cette victoire. Elle recolle provisoirement à la tête du groupe C. Elles sont 3e à égalité de points avec le Brésil et l'Italie, en attendant la rencontre vendredi entre les Jamaïcaines et les Italiennes.