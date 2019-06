Royaume-Uni : Boris Johnson en tête pour succéder à Theresa May à la tête des conservateurs

Le candidat pour la tête du Parti conservateur, Boris Johnson, lors du lancement de sa campagne à Londres, le 12 juin 2019. Henry Nicholls, REUTERS

Boris Johnson est arrivé, jeudi, largement en tête du premier tour de scrutin pour la succession de Theresa May à la tête du Parti conservateur et du gouvernement britannique. Trois candidats sont aussi éliminés de la course.