Pédophilie dans l'Église : les évêques polonais se réunissent

Après la sortie du documentaire "Seulement ne le dis à personne", sur les abus sexuels dans l’Église catholique polonaise, un envoyé spécial du Vatican va s’adresser aux évêques polonais.

PUBLICITÉ Lire la suite

"J’espère qu’il ne mâchera pas ses mots lorsqu’il s’adressera aux évêques polonais, et qu’ils seront obligés de faire face à leurs responsabilités", confie Marek Mielewczyk, à propos de la visite imminente d’un envoyé spécial du Vatican. Cet homme a été l’un des témoins clés du documentaire choc sur les abus sexuels dans l’Église polonaise "Seulement ne le dis à personne". Mis en ligne le 11 mai 2019 sur YouTube, le film compte à ce jour plus de 22 millions de vues.

Alors que certains hauts responsables de l’Église catholique refusent de s’exprimer au sujet du film, le parti de gauche Printemps réclame la séparation totale de l’Église et de l’État. Une proposition qui ne fait pas l’unanimité puisqu’aux élections européennes du 26 mai 2019, c’est le parti ultra-conservateur Droit et Justice qui est sorti en tête, avec plus de 45 % des voix.