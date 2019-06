Mondial-2019 : avant leur match contre la France, les Nigérianes s'entraînent en Autriche

Le Nigeria rencontrera la France lundi et espère pouvoir prendre sa revanche sur les Bleues qui les avaient battues 8-0 lors d'un amical, l'an dernier. Notre correspondant Vianey Lorin les a rencontrées sur les lieux de leur préparation, en Autriche.

C'est la station thermale de bad tatzmannsdorf que les Super Falcons, l'équipe féminine de football du Nigeria, ont choisie pour leur préparation à la Coupe du monde. Le même lieu que celui qu'avait choisi l'équipe masculine de football l'année précédente.

Lundi 17 juin, les Nigérianes affronteront les Françaises et pour ne pas revivre la défaite (8-0) subie l'an dernier contre les Bleues, le programme est millimétré entre travail du jeu d'attaque et derniers réglages pour disputer la compétitions dans les meilleures conditions.

"Nous dominons l'Afrique"

"On se sent bien, on est prêtes. On s'entraîne dur tous les jours." explique Asisat Oshoala, attaquante de l'équipe du Nigeria. "C'est une Coupe du monde et on est contente de la disputer à nouveau. Il faut attendre quatre ans pour pouvoir vivre cette expérience donc je pense qu'on est toutes enthousiastes dans l'équipe." ajoute-t-elle.

Confiante, la capitaine de l'équipe, Desire Oparanozie estime que son équipe à toutes ses chances et ne doit, par conséquent, pas trembler face aux Bleues. "Nous dominons l'Afrique depuis plus d'une décennie. Disputer la Coupe du monde en étant le champion d'Afrique ça booste le moral, ça nous donne une certaine confiance." affirme-t-elle, tout en restant sur ses gardes, "mais chaque match va être difficile ça va vraiment être une bataille très dure pour gagner des points."

Neuf fois vainqueures de la Coupe d'Afrique des nations, les Super Falcons se sont faites un nom sur leur continent. L'équipe n'a jamais manqué une seule Coupe du monde. Cette année, elle espère de nouveau représenter fièrement le football africain.

"Expérience mémorable"

Dans le groupe du Nigeria pour ce Mondial-2019, la Norvège, la Corée du Sud, mais aussi, et surtout, la France. Cette équipe face à laquelle les nigérianes s'étaient inclinées, il y a un an. Sans aucun doute, à la veille de ce match tant attendu, la revanche est dans toutes les têtes.

"Quand je vois l'équipe de France je me dis qu'il y a des joueuses excellentes à chacune des 11 positions." admet Thomas Dennerby, entraîneur de l'équipe du Nigeria. "Ça va vraiment être un beau match, tous les billets ont été vendus, on joue contre le pays hôte, c'est une expérience pour les joueuses, l'équipe technique et tout ceux impliqués dans le match." conclue-t-il, évoquant "une expérience mémorable."

38e nation au classement FIFA, l'équipe féminine du Nigeria n'est parvenue qu'une fois à dépasser la phase de poule. Les Super Falcons avaient alors atteint les quart de finale.