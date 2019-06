Présidentielle au Guatemala : 8 millions d'électeurs appelés aux urnes

Au total, 19 candidats sont en lice pour succéder au président sortant Jimmy Morales. Orlando Estrada, AFP

Plus de huit millions d'électeurs guatémaltèques sont appelés à se rendre aux urnes, dimanche 16 juin, pour les élections présidentielle, municipales et parlementaires, alors que le pays est miné par la corruption, la pauvreté et la violence.