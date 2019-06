Patrick Drahi achète la maison d'enchères Sotheby's pour 3,7 milliards de dollars

Le magnat français Patrick Drahi a acheté Sotheby's pour 3,7 milliards de dollars, selon un communiqué de presse publié lundi par la célèbre maison de vente aux enchères.

PUBLICITÉ Lire la suite

L'accord définitif a été signé entre Sotheby's et BidFair USA, une entité détenue à 100 % par Patrick Drahi, le patron du groupe de télécoms et médias Altice – dans lequel on trouve notamment SFR, BFMTV, RMC et Libération.

L'homme d'affaires, qui se dit dans le communiqué de presse "passionné par cette industrie" depuis toujours, a offert 57 dollars par action, soit 61 % de plus que le prix de l'action de Sotheby's à la clôture de la Bourse de New York le 14 juin.

Il compte financer la transaction grâce à des financements garantis par BNP Paribas ainsi que des fonds propres, en précisant qu'il ne "compte pas vendre de parts d'Altice Europe". Il envisage en revanche de vendre des actions d'Altice USA à hauteur de 400 millions de dollars d'ici la fin de l'année.

"Je réalise cet investissement pour ma famille, via ma holding personnelle, dans une perspective de très long terme", indique Patrick Drahi dans son communiqué. Il assure cependant que l'industrie des télécoms et des médias "restera sa priorité", qu'il continuera de diriger Altice Europe et restera président du conseil d'administration d'Altice USA.

Sotheby's, l'un des plus grands noms des ventes aux enchères

Altice a enregistré un chiffre d'affaires en baisse de 3,5 % en 2018, à 14,09 milliards d'euros, malgré une forte hausse de son nombre d'abonnés, tant sur le fixe que sur le mobile. Le groupe anticipe un retour à la croissance cette année mais garde un niveau élevé d'endettement, légèrement supérieur à 30 milliards d'euros.

"Patric Drahi est l'un des entrepreneurs les mieux considérés dans le monde", a déclaré Tad Smith, le directeur général de Sotheby's, dans le communiqué de la maison de vente. "Au nom de tous chez Sotheby's, je veux lui souhaiter la bienvenue dans la famille".

La transaction, qui devrait être finalisée au quatrième trimestre de cette année, retirerait Sotheby's de la Bourse. Elle était cotée sur le New York Stock Exchange depuis 31 ans.

Sotheby's est l'un des plus grands noms des ventes aux enchères. Récemment, la maison a organisé à New York la vente, pour 110,7 millions de dollars, d'une toile de Claude Monet. Un record pour le peintre impressionniste français et l'un des montants les plus élevés jamais atteints en enchères.

Avec AFP